النيابة تحقق فى اختطاف صاحب كشك لموظف بسبب علاقة عاطفية فى باب الشعرية

تباشر نيابة باب الشعرية التحقيق فى واقعة مساومة موظف لصاحب كشك، بسبب خلاف الثانى مع نجل الأول لكشفه علاقة آثمة بينه وبين زوجته.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قبل وقت سابق بإشراف اللواء هشام العراقى مدير مباحث العاصمة، فى كشف غموض اختطاف موظف وتوقيعه على إيصالات أمانة لارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة صاحب كشك بباب الشعرية.

تلقى قسم شرطة باب الشعرية بلاغا من مجدى أحمد، موظف، بقيام كل من محمود محمد، صاحب كشك وشقيقه أحمد عامل ومصطفى همام، سائق، باختطاف نجله أحمد مجدى أحمد، موظف بمستشفى الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم وبمناقشتهم أنكروا واقعة الخطف.

وقرر الأول أنه نظرا لسابقة اكتشافه وجود علاقة عاطفية بين زوجته "ع.ع.ا"، ربة منزل، ونجل المبلغ قام على إثرها بتطليقها الشهر الماضى، وقام بالاشتراك مع باقى المتهمين باستدراج المجنى عليه وإكراهه على التوقيع على 6 إيصالات أمانة على بياض ثم أطلق سراحه، إلا أنه تنامى إلى سمعه ترديد أهالى المنطقة سكنه أمر تلك العلاقة، فقام بتحرير المحضر رقم 4791 لسنة 2015 جنح القسم بتاريخ 13 أكتوبر ضد نجل المبلغ بأحد إيصالات الأمانة بقيمه مبلغ 20 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهمين الآخرين أقرا بما جاء بأقوال الأول، وبإعادة مناقشة المبلغ اعترف باختلاق واقعة الخطف لمساومة المتهم على التنازل عن المحضر المحرر ضد نجله وتسليمه باقى الايصالات، وأضاف بأن نجله متواجد طرف شقيقه محمد أحمد، وقام بإحضار نجله لديوان القسم.

وأمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بتحرير المحضر رقم 4799 لسنة 2015م جنح القسم وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.