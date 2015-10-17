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القبض على 40 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

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القبض على 40 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة القبض على 40 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة
نظمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى مرورية.

وتم إجراء تحليل طبى لـ200 سائق، وتم إثبات تعاطى 40 سائقا للمواد المخدرة أثناء القيادة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

من جانبه أكد الرائد أحمد شورى مدير العلاقات العامة للمرور، أن هناك حملات أمنية مكثفة يتم توجيهها على كل الطرق والمحاور للكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة أعلى الطرق السريعة، وذلك بهدف ضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادى وقائدى المركبات.

وأضاف الرائد شورى أن هناك حملات يتم شنها على المدارس بشكل يومى لمنع قائدى الأتوبيسات من القيادة تحت تأثير المخدر حفاظا على أرواح الطلاب.

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مصر 365

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