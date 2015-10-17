مرور الجيزة: حملات لرفع السيارات المتروكة بمحيط لجان الاقتراع بـ22 قسم شرطة

قال اللواء مجدى إسماعيل مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إن هناك حملات مرورية مكثفة أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات المرورية ومتابعة الحالة الأمنية أعلى الطرق للعمل على إزالة أى أعطال، وآثار حوادث مرورية للعمل على تسيير حركة المرور أمام السيارات قبل بدء الماراثون الانتخابى للبرلمان.

وأضاف مدير المرور فى تصريحات لــ"اليوم السابع" أن هناك حملات مرورية تشنها الإدارة بمحيط اللجان والمراكز الانتخابية بالتنسيق مع المحافظة لرفع السيارات المهملة والمتروكة والتى يبلغ عددها 550 مركزا انتخابيا، موزعة على 22 قسما ومركز شرطة.

وأشار إلى أن الإدارة قامت برفع 62 سيارة متروكة بمحيط المراكز الانتخابية مع تجهيز 10 أوناش تابعة للإدارة للمشاركة فى العملية الانتخابية موزعة على قطاعات الشرطة مع توزيع 2000 صدادة مرورية على المراكز الانتخابية لعمل حرم آمن لكل مركز انتخابى.