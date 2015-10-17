أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اكتشاف جديد يحول الخلايا "الصديقة" للسرطان إلى "عدو" يقتلها

Google+ Print
اكتشاف جديد يحول الخلايا "الصديقة" للسرطان إلى "عدو" يقتلها اكتشاف جديد يحول الخلايا "الصديقة" للسرطان إلى "عدو" يقتلها
علاج جديد محتمل للسرطان كشف عنه النقاب مؤخراً فريق مشترك من الباحثين بمعهد دانا فاربر للسرطان وجامعة هارفارد الأمريكية، حيث توصلوا إلى طريقة جديدة لتحويل أحد أنواع الخلايا المناعية "الصديقة" التى تحمى الأورام السرطانية إلى "عدو" يسهم فى القضاء عليها.

ونجح الباحثون فى اكتشاف هذه الآلية المضادة للسرطان بعد سنوات طويلة من الأبحاث، لافتين إلى أنه باستهداف بعض الجينات يمكن تحويل الخلايا المناعية التى تقاوم العقاقير المضادة للسرطان، إلى خلايا تسهم فى القضاء على الأورام، مضيفين أن التحدى الذى يواجههم هو تطوير أجسام مضادة أو بعض الأدوية التى تحفز حدوث هذا التغيير الجينى.

وأوضح الباحثون أن الخلايا المناعية التى نجحوا فى "تجنيدها" تنتمى إلى الخلايا التائية، وتعرف باسم "خلايا تى المنظمةregulatory" وقاموا بتحويلها إلى خلايا تى المستجيبة effector، ويبحثون حالياً الكثير من الوسائل التى تساهم فى حدوث ذلك.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Science" فى السادس عشر من شهر أكتوبر الجارى، وأشرف على هذه الأبحاث أيضاً فريق دولى من مستشفى بوسطن للأطفال وجماعة ستراسبورج الفرنسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365