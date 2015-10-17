انتبه..التعصب والانفعال وتنميل الساق من مؤشرات نقص الماغنسيوم فى الجسم

أشارت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين ونشرت نتائجها فى مجلة /فام أكتويل/ الفرنسية الأسبوعية أن هناك مؤشرات تشير إلى أن نقص الماغنسيوم فى الجسم تتلخص فى الإحساس بالتنميل فى السيقان أو جفون الأعين والإرهاق العام والتعصب وسرعة الانفعال وهو المعدن الأساسى فى عمل الجسم فهو يحافظ على التوازن العصبى واستعادة قوة العضلات ويعمل على تنشيط الخلايا وينظم عمل القلب وتثبيت الكالسيوم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضحت الدراسة أن تغيير الفصول والتغذية غير المتوازنة وضغوط الحياة والبيئة من حولنا تمنع امتصاص الجسم للماغنسيوم وتدفع من استبعاده فى البول مع أن احتياجات الجسم له تختلف مع تطور السن فى الشباب يحتاج له فى مرحلة النمو والمرأة الحامل تحتاج لكميات كبيرة منه أما كبار السن فعليهم أن يزيدوا من مصادر الماغنسيوم الموجودة فى البقوليات والفاصوليا وفاكهة البحر والشيكولاتة السوداء ويجب الابتعاد عن الألياف والكحوليات والألبان التى تخفض من امتصاص الجسم للماغنسيوم.