انتبه..التعصب والانفعال وتنميل الساق من مؤشرات نقص الماغنسيوم فى الجسم

أشارت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين ونشرت نتائجها فى مجلة /فام أكتويل/ الفرنسية الأسبوعية أن هناك مؤشرات تشير إلى أن نقص الماغنسيوم فى الجسم تتلخص فى الإحساس بالتنميل فى السيقان أو جفون الأعين والإرهاق العام والتعصب وسرعة الانفعال وهو المعدن الأساسى فى عمل الجسم فهو يحافظ على التوازن العصبى واستعادة قوة العضلات ويعمل على تنشيط الخلايا وينظم عمل القلب وتثبيت الكالسيوم.

وأوضحت الدراسة أن تغيير الفصول والتغذية غير المتوازنة وضغوط الحياة والبيئة من حولنا تمنع امتصاص الجسم للماغنسيوم وتدفع من استبعاده فى البول مع أن احتياجات الجسم له تختلف مع تطور السن فى الشباب يحتاج له فى مرحلة النمو والمرأة الحامل تحتاج لكميات كبيرة منه أما كبار السن فعليهم أن يزيدوا من مصادر الماغنسيوم الموجودة فى البقوليات والفاصوليا وفاكهة البحر والشيكولاتة السوداء ويجب الابتعاد عن الألياف والكحوليات والألبان التى تخفض من امتصاص الجسم للماغنسيوم.