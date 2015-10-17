رئيس انتخابات بنى سويف: تأكدنا من عدم انتماء موظفى اللجان لأى فصيل سياسى

أكد المستشار محمد البنا، رئيس اللجنة العامة لانتخابات البرلمان بمحافظة بنى سويف، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تم اختيار العاملين بالمحاكم والمحليات للعمل كموظفين داخل اللجان الانتخابية، بعد التأكد من عدم انتمائهم لأى فصيل أو مرشح بعينه.

من ناحية أخرى قامت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار محمد البنا، صباح اليوم، بتعليق الكشوفات الخاصة بالموظفين المعاونين للمستشارين المشرفين على اللجان الفرعية والعامة بمراكز محافظة بنى سويف السبع.

جدير بالذكر أن محافظة بنى سويف تأتى ضمن المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها غدا وبعد غد وعدد الدوائر الانتخابية بالمحافظة 7 دوائر، وعدد المرشحين 159 يتنافسون على 14 مقعدًا فردياً،، وعدد اللجان العامة 7 لجان، واللجان الفرعية 843 لجنة، أما عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات بكل مراكز المحافظة فيبلغ مليون و600 ألف مواطن.