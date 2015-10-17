وصول 6500 طن بوتاجاز لموانى السويس

20 الف طن فوسفات تغادر ميناء الادبية

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وصول 2012 راكب لميناء سفاجا

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صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزو جاز و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .يستعد ميناء الادبية اليوم لاستقبال السفينة الحاجة زينب لشحن 8300 طن دقيق قادمة من الصومال كما تغادر السفينة بريم و على متنها 20 الف طن فوسفات متجهة الى شرق اسيا .يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امانة و على متنها 1951 راكب و 61 سيارة و 13 شاحنة و العبارة مسرة و على متنها 283 سيارة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 58 شاحنة و 11 راكب و السفينة بوسيدون و على متنها 44 شاحنة و 44 راكب .

على جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال السفينة الحرية و على متنها 26 شاحنة و 6 راكب كما غادرت العبارة امانة و على متنها 1026 راكب و 49 سيارة و 27 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 57 شاحنة و 11 راكب و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 65 شاحنة و 11 راكب .

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وصول 924 راكب لميناء نويبع

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يشهد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 294 راكب و 4 سيارة و 12 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 47 شاحنة .

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة و على متنها 630 راكب و 2 سيارة و و 2 باص جيت كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 640 راكب و 2 تريلا و 8 سيارة و 8 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 39 شاحنة .