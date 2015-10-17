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وصول 6500 طن بوتاجاز لموانى السويس

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وصول 6500 طن بوتاجاز لموانى السويس وصول 6500 طن بوتاجاز لموانى السويس
صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزو جاز و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .
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20 الف طن فوسفات تغادر ميناء الادبية
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يستعد ميناء الادبية اليوم لاستقبال السفينة الحاجة زينب لشحن 8300 طن دقيق قادمة من الصومال كما تغادر السفينة بريم و على متنها 20 الف طن فوسفات متجهة الى شرق اسيا .
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وصول 2012 راكب لميناء سفاجا
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يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امانة و على متنها 1951 راكب و 61 سيارة و 13 شاحنة و العبارة مسرة و على متنها 283 سيارة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 58 شاحنة و 11 راكب و السفينة بوسيدون و على متنها 44 شاحنة و 44 راكب .

على جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال السفينة الحرية و على متنها 26 شاحنة و 6 راكب كما غادرت العبارة امانة و على متنها 1026 راكب و 49 سيارة و 27 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 57 شاحنة و 11 راكب و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 65 شاحنة و 11 راكب .
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وصول 924 راكب لميناء نويبع
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يشهد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 294 راكب و 4 سيارة و 12 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 47 شاحنة .

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة و على متنها 630 راكب و 2 سيارة و و 2 باص جيت كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 640 راكب و 2 تريلا و 8 سيارة و 8 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 39 شاحنة .

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