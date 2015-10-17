"الرى" تدرب كهنة الكنيسة على التوعية بترشيد المياه

تنظم وزارة الموارد المائية والرى اليوم، ندوة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية للتوعية المائية بقضايا المياه وضرورة ترشيدها بالتنسيق مع الكنيسة القبطية.

يحضر الندوة مائة من الآباء الكهنة والخدام المعنيين بالتعليم فى الكنيسة من كنائس وإيبارشيات القاهرة الكبرى ويحاضر فيها الدكتور خالد وصيف رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى والدكتور وائل خيرى رئيس الإدارة المركزية لمشروعات التعاون الثنائى لدول حوض النيل، والدكتور أسامة الظاهر معاون وزير الرى للمشروعات الكبرى، وتهدف إلى التوعية بقضايا المياه وضرورة ترشيدها والحفاظ عليها من التلوث فى ظل محدودية حصة مصر من مياه النيل.

تأتى هذه الندوة فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الموارد المائية والرى والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذى تم توقيعه فى شهر أغسطس الماضى.