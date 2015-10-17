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رئيس الوزراء يقرر إزالة مبنى آيل للسقوط فى مستشفى شرق بالإسكندرية

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رئيس الوزراء يقرر إزالة مبنى آيل للسقوط فى مستشفى شرق بالإسكندرية رئيس الوزراء يقرر إزالة مبنى آيل للسقوط فى مستشفى شرق بالإسكندرية
قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خلال جولته بمحافظة الاسكندرية ويرافقه وزراء والصحة والنقل والشباب والرياضة والإسكان والتخطيط، خلال زيارته لمستشفى شرق بحى المنتزه بإزالة المبنى (أ) الآيل للسقوط فى مستشفى شرق بحى المنتزه بالإسكندرية، مع تحويل الجزء الجيد من مبانى المستشفى إلى مستشفى جراحة قلب وصدر فقط، ونقل أجهزة أشعة الأورام التى لا تُستغل بالمستشفى إلى مستشفى آخر لعلاج الأورام، فضلا عن توحيد اللوائح الخاصة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وخلال جولته بمستشفى شرق بحى المنتزه، والذى يبلغ عدد سكانه نحو ¼ سكان الإسكندرية، البالغ عددهم نحو 4 ملايين نسمة، قام بتفقد عدد من أقسام المستشفى، الذى تبلغ المساحة الحالية له نحو 18 ألف متر مربع، وتضم 6 مبانٍ، بسعة نحو 231 سريراً، وقد تم افتتاح المستشفى كعيادات خارجية عام 1977 وكانت تشتمل على 12 عيادة، ثم تم على مدار الأعوام التالية إضافة وحدة الكلى الصناعية والأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب، ثم تشغيل الأقسام الداخلية والعمليات فى أكتوبر 1996 بمنحة فرنسية، ثم ضم تخصصات مختلفة مثل جراحة القلب المفتوح وجراحة العظام، وقسطرة القلب والأشعات التشخيصية المتخصصة.


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