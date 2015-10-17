أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التعليم تعلن توقف الدراسة غدا فى 14 محافظة تبدأ فيها الانتخابات

Google+ Print
التعليم تعلن توقف الدراسة غدا فى 14 محافظة تبدأ فيها الانتخابات التعليم تعلن توقف الدراسة غدا فى 14 محافظة تبدأ فيها الانتخابات
قال اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شئون مكتب وزير التربية والتعليم، إنه تقرر منح المحافظات التى تجرى فيها انتخابات برلمانية إجازة، مشيرا إلى أن الدراسة غدا تتوقف فى 14 محافظة، تبدأ فيها المرحلة الأولى للانتخابات مع استمرارها فى باقى المحافظات.

وأضاف، فى تصرح خاص لـ"اليوم السابع" أن مرحلة الإعادة سيتم منح المدارس المخصصة كمقار فقط للجان الانتخابات.

الجدير الذكر أن عدد المدارس المخصصة كمقار للانتخابات البرلمانية وصلت إلى 11 ألفا و82 مدرسة على مستوى جميع المحافظات بالمرحلتين الأولى والثانية من واقع 52 ألف مدرسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365