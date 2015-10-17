التعليم تعلن توقف الدراسة غدا فى 14 محافظة تبدأ فيها الانتخابات

قال اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شئون مكتب وزير التربية والتعليم، إنه تقرر منح المحافظات التى تجرى فيها انتخابات برلمانية إجازة، مشيرا إلى أن الدراسة غدا تتوقف فى 14 محافظة، تبدأ فيها المرحلة الأولى للانتخابات مع استمرارها فى باقى المحافظات.

وأضاف، فى تصرح خاص لـ"اليوم السابع" أن مرحلة الإعادة سيتم منح المدارس المخصصة كمقار فقط للجان الانتخابات.

الجدير الذكر أن عدد المدارس المخصصة كمقار للانتخابات البرلمانية وصلت إلى 11 ألفا و82 مدرسة على مستوى جميع المحافظات بالمرحلتين الأولى والثانية من واقع 52 ألف مدرسة.