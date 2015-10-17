بالصور.. مرشح بأكتوبر يوزع الخبز مجانا على المواطنين بالمخالفة للقانون

قام رجب إبراهيم حسين، المرشح الفردى المستقل لعضوية مجلس النواب بـ 6 أكتوبر، اليوم السبت، بتوزيع الخبز مجاناً علي بعض المواطنين المقيمين بأكتوبر، فى أكياس بلاستيك وضع عليها صورته، فى محاولة لكسب تأييدهم له فى الانتخابات، رغم أن الصمت الانتخابى مازال مستمرا حتى انتهاء العملية الانتخابية.

وتأتى هذه الطريقة بأن يتم توزيع الخبز على المواطنين لتكون بديلة عن توزيع الزيت والسكر كما كان يفعل مرشحو جماعة الإخوان والحزب الوطنى المنحل فى السابق، بالمخالفة لقوانين الانتخابات.

وتجرى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2015 فى 14 محافظة من بينها الجيزة، وبدأت اليوم انتخابات المصريين فى الخارج وتستمر حتى غد، الأحد، فيما تجرى انتخابات المرحلة الأولى بالداخل يومى الأحد والاثنين من الأسبوع الجارى.



>