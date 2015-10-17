السيسى يبحث مع وزيرة التعاون الدولى ملفات التعاون مع المؤسسات الدولية

علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقد اجتماعًا صباح اليوم السبت، مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، ومسؤولين آخرين، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، لبحث آخر مستجدات ملفات التعاون والاقتراض من المؤسسات الدولية، ونتائج اجتماعات الوزيرة من مسؤولى صندوق النقد والبنك الدولى فى مدينة ليما، عاصمة بيرو.

جدير بالذكر أن مصر تتفاوض حاليًا مع المؤسسات الدولية على حزم تمويلية تبلغ عدة مليارات من الدولارات، وترأس وفد مصر فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى فى مدينة ليما، عاصمة بيرو، هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى وشارك فى الاجتماعات الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر عقد اجتماع بين الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم، مع الصحفيين، وهو ما تم تأجيله نظرًا لطول فترة اجتماعها مع الرئيس.