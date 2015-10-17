عميد طب قصر العينى: 70% زيادة فى رواتب الأطباء والفنيين بمستشفيات الجامعات

قال الدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، إنه بعد موافقة مجلس الوزراء على تطبيق كادر الأطباء والتمريض فى المستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهرستتم زيادة رواتب الأطباء المقيمين والفنينين بالمستشفيات والتمريض من 60% إلى 70%.

وأضاف فتحى خضير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موافقة مجلس الوزراء على الكادر، تؤكد مساواة الأطباء العاملين بمستشفى قصر العينى بالعاملين بمستشفيات وزارة الصحة، لأن مرتباتهم كانت أقل من مرتبات وزارة الصحة.

وكان الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، قد أعلن أن مجلس الوزراء وافق على كادر الأطباء والتمريض فى المستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر، بما سيحسن من دخول العاملين فى تلك المستشفيات ويساهم فى تطوير بيئة العمل داخل تلك المستشفيات.