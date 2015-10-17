602 محضر وقرار إزالة ودراسة 81 طلب تركيب مرافق فى أبوتيج

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوتيج فى أسيوط حملات متعددة خلال شهرى يوليو وأغسطس لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإشغالات الطريق ومخالفات المبانى.

وأسفرت الحملات عن تحرير 602 محضر وقرار إزالة بالإضافة إلى دراسة 81 طلبا لتركيب مرافق مياه وكهرباء واستخراج 10 رخص للمحال التجارية بقرى أبوتيج.

وقال صلاح محمد عامر رئيس مركز ومدينة أبوتيج ،أن المحاضر بلغت حوالى 602 محضر شملت 190 محضر بمدينة أبوتيج حيث تم تحرير 53 محضر مبانى و53 قرار إيقاف مبانٍ و7 محاضر أملاك دولة وتحرير 24 محضر نظافة وتم تحرير 303 محاضر بـ4 قرى تابعة للمركز وهى (النخيلة – الزرابى – دوينة – باقور) تنوعت ما بين 81 محضر زراعة و45 محضر نظافة وبيئة و17 محضر تنظيم و87 محضر إشغال طريق موضحا أنه تم 22 مخالفة للسيارات لاستغلال الشارع وإعاقة المارة بالإضافة إلى تحرير 51 محضر إشغال طريق بالقرى التابعة للمركز.

وأضاف عامر أنه تم تحرير 9 قرارات إزالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة وتم تنفيذ 6 حالات بقرية الزرابى و3 حالات إزالة فورية بدائرة وحدة قرية الزرابى مشيرا إلى أنه تم عمل محضر اللجنة 38 لسنة 1985 وذلك لتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإنشاء مبنى للهيئة العامة للتأمين الاجتماعى بقلعة البلح بمركز أبوتيج مضيفا أنه تم تحرير 136 محضر تعدٍ على الأراضى الزراعية بمركز أبوتيج وتم تنفيذ 15 قرارا منها وتنفيذ 6 حالات إزالة فورية بقرية الزرابى.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم استخراج 10 رخص للمحال التجارية ومعاينة 20 محلا لاستخراج رخص جديدة وتم إلغاء 6 رخص لبعض المحلات.