القومى للمرأة ببنى سويف: غرفة عمليات و4 مراقبين للانتخابات بالمحافظة

أعلنت نرمين محمود، أمين المجلس القومى للمرأة، بمحافظة بنى سويف، تخصيص غرفة عمليات و4 مراقبين لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة.

وقالت فى تصريحات لها اليوم، إن المجلس يتابع الانتخابات فى قرى ومدن المحافظة يومى الأحد والاثنين، من خلالها و3 من الشباب، لرصد ما يحدث خاصة إقبال السيدات، وإرسال تقارير يومية إلى مقر المجلس بالقاهرة.

وأضافت: "المجلس القومى للمرأة أعلن دعمه لمرشحات المقاعد الفردية والقوائم بالمحافظة من خلال تنفيذ عدد من ندوات التوعية للسيدات فى المدن والقرى، كما قامت الرائدات الريفيات بحملة طرق الأبواب لدعم المرأة والتعريف بالمرشحات وحث السيدات على التصويت إلى جانب قيام الرائدات خلال أيام الانتخابات بمتابعة توافد السيدات إلى اللجان للإدلاء بأصواتهن".