ضبط 15 كيلو بانجو بطريق السويس جنوب سيناء

تمكنت قوات الأمن اليوم، من إحباط تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بواسطة سيارة بطريق جنوب سيناء.

قال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة، إن قوات تأمين الطرق أخطرت القوات المتمركزة بطول جنوب سيناء بمعلومات، عن محاولة تهريب عن طريق سيارة وبداخلها نبات البانجو المخدر.

حيث اشتبهت القوات بسيارة قريبة من الشاطئ بطريق السويس جنوب سيناء شرق نفق الشهيد أحمد حمدى وبداخلها أجولة معدة للتهريب، حيث تم مداهمة السيارة وضبطها وعثر بداخلها على قرابة 4 أجولة متوسطة الحجم بداخلها نبات البانجو يزن 25 كيلو.

تم التحفظ على المضبوطات والسيارة بأحد المناطق تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.