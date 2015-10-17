مدير أمن الأقصر: قوات تأمين الانتخابات تنتشر فجراً بمحيط اللجان

انتهت مديرية أمن الأقصر، اليوم السبت، من كل التجهيزات والاستعدادات والخطط الأمنية الخاصة بتأمين يومى الانتخابات البرلمانية المقرر انطلاقها صباح غد الأحد، فى 5 دوائر بالمحافظة، حيث تم تمشيط كل اللجان صباح اليوم، ومن المقرر القيام بأعمال التعقيم مساء بجميع اللجان قبل وصول القضاة صباحاً.

ومن جانبه صرح اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، أنه اجتمع بجميع قيادات المحافظة، وتمت مناقشة كل الخطط الأمنية الخاصة بتأمين يومى الانتخابات البرلمانية بالمحافظة، وكذلك عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج المختلفة، مشدداً أن قوات الأمن على أتم الاستعداد لتأمين الانتخابات بالاشتراك مع قوات الجيش بكل قوة ويقظة وحرفية فى التعامل مع الجميع.

وأضاف مدير أمن الأقصر لـ"اليوم السابع" أنه تم اتخاذ التدابير لتأمين سير العملية الانتخابية بكل مراحلها، بجانب التنسيق مع شرطة السياحة والآثار ومختلف الأجهزة الشرطية لتأمين كل المنشئات الحيوية والمزارات الأثرية والسياحية داخل مدن المحافظة، محذرا من أن أى محاولات للخروج على القانون بكل قوة وحزم، ومناشدا المرشحين ومؤيديهم بالالتزام بالقانون.

وأوضح اللواء عصام الدين الحملى، أنه تم استلام بالفعل كافة المراكز الانتخابية واللجان الفرعية، وتم التأكد من سلامة المبانى وتأهيلها بالشكل الأمثل لاستقبال الناخبين، إضافة إلى توفير مظلات لحماية الناخبين خلال فترة الحرارة فى منتصف اليوم، مشدداً على أنه تم وضع خطة محكمة بالتوازى مع عملية الانتخابات لتأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة، وتوفير مدرعات ومركبات إضافية لرفع درجة التأمين إلى أعلى مستوى، مؤكداً أن المواطن والناخب سيشاهد بنفسه مدي التواجد الأمنى المكثف بجميع ربوع وشوراع المحافظة خلال الانتخابات، حيث تم التنسيق من خلال الوزارة مع القوات المسلحة الشريك المهم فى عملية التأمين للتواصل من خلال غرف عمليات مركزية بكل محافظة لتسهيل الإجراءات اللازمة.

واستطرد مدير أمن الأقصر، بأن رجال الشرطة وجميع الأجهزة الأمنية متواجدة فى دائرة الحياد التام لتأمين سير العملية الانتخابية، وعدم التدخل فى مسارها بأى شكل من الأشكال، وعدم تواجد رجال الشرطة داخل المقار واللجان الانتخابية إلا بناء على طلب رئيس اللجنة الانتخابية، وحث رجال الشرطة على حسن معاملة المواطنين وتقديم التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لممارسة حقهم الدستورى؛ وذلك إذكاء لروح الممارسة الديمقراطية.

وشدد اللواء عصام الدين الحملي مدير أمن الأقصر، على أن جميع القوات المتواجدة فى المحافظة مستعدة للتصدى بكل قوة حسم وحزم لأى أعمال تخريبية من شأنها محاولة تعكير صفو أمن المواطنين، وذلك من خلال الدفع بقوات احتياطية من عناصر البحث الجنائى وقوات الأمن المركزى وقوات التدخل السريع من أجل التدخل على الفور متى تطلب الأمر ذلك لتطبيق القانون مع احترام حقوق الإنسان.

وفى نفس السياق قال اللواء عادل عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، إن مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء عصام الحملى، مدير الأمن، أنهت استعداداتها لتأمين 764 ألفا و685 ناخبا على مستوى المحافظة، ممن يحق لهم التصويت فى الانتخابات البرلمانية يومى 18 و19 أكتوبر الجارى، وذلك من خلال الدفع بمجموعات قتالية عالية التدريب، مضيفا أنه تم تأمين 101 مركز انتخابى بمحافظة الأقصر تضم 378 لجنة فرعية يتنافس فيها 91 مرشحا على 6 مقاعد وإجمالى من لهم حق التصويت فى 5 دوائر انتخابية.

فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بالأقصر، عن الإجمالى النهائى لعدد المرشحين بالدوائر الخمس الذين ينافسون على ست مقاعد هم 91 مرشحا منهم 52 مرشحا مستقلا و39 حزبا وعدد للمقار الانتخابية 172 مقرا بها 378 لجنة، حيث وصل إجمالي عدد لجان الذكور إلى 93 لجنة ولجان الإناث إلى 89 لجنة والمشتركة 196 لجنة، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة 764 ألفا و685 ناخبا على مستوى المحافظة.

وأوضحت اللجنة أن عدد المرشحين بالدائرة الأولى بندر الأقصر بها 22 مرشحا و22 مقرا انتخابيا و69 لجنة والدائرة الثانية مركز الأقصر بها 20 مرشحا و30 مقرا انتخابيا و69 لجنة والدائرة الثالثة مركز القرنة به 15 مرشحا و28 مقرا انتخابيا و55 لجنة والدائرة الرابعة مركز أرمنت بها 14 مرشحا و30 مقرا انتخابيا و54 لجنة والدائرة الخامسة مركز إسنا بها 20 مرشحا و62 مقرا انتخابيا و131 لجنة، ويبلغ عدد الناخبين 764 ألفا و685 ناخبا على مستوى المحافظة، ففي بندر الأقصر يوجد (149337) ناخبا، وفي مركز الأقصر يوجد (135933) ناخبا، وفى مركز إسنا يوجد (251833) ناخبا، وفى دائرة مركز القرنة يوجد (96806) ناخبين، وفى دائرة مركز أرمنت يوجد (130776) ناخبا.