بالفيديو.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد قوات تأمين الانتخابات

قام اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، بتفقد قوات الانتشار السريع والمخصصة لتأمين المقرات واللجان الانتخابية من الخارج.

ووجه مدير الأمن كلمته بضرورة العمل على تأمين اللجان من الخارج حسب المهام المخصصة لكل منهم، وعدم التواجد داخل اللجنة الانتخابية، قائلاً: مهمتنا حماية اللجنة والهيئة القضائية.

وأشار مدير الأمن إلى ضرورة تسهيل إتمام العملية الانتخابية وتوجيه سير المواطنين إلى اللجان المخصصة لهم ومراعاة كبار السن والمعاقين، مشدداً على ضرورة حسن المعاملة للناخب.

وشدد حجازى على الحيادية التامة لعنصر الشرطة المتواجد خارج اللجنة الانتخابية، ومنع توجيه الناخب للتصويت لصالح أى مرشح.