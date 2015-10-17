أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

دفاع «أجناد مصر» يعترض على خروج شاهد من قاعة المحكمة

Google+ Print
دفاع «أجناد مصر» يعترض على خروج شاهد من قاعة المحكمة دفاع «أجناد مصر» يعترض على خروج شاهد من قاعة المحكمة

استمعت محكمة «جنايات الجيزة»، برئاسة المستشار معتز خفاجي، لأقوال شهود الإثبات في قضية تنظيم «أجناد ».

وقال شاهد الإثبات، الرائد حسن حسنين الصبان، ضابط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، أنه كُلف من المديرية بتأمين جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أنه أصيب خلال الإنفجارين في محيط الجامعة، وآثرت إصابته في القوقعة السمعية.

وأضاف الشاهد، أنه لم يرصد أي أفعال غريبة أو اشتبه بأحد المتهمين، لافتًا إلى أن مكان الإنفجار الذي لقى فيه العميد طارق المرجاوي الشهادة مكان عام يمكن لأي أحد التحرك فيه.

فيما أعترض المحامي على إسماعيل عضو الدفاع عن التنظيم، على خروج الشاهد حازم صلاح من قاعة المحكمة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مخالفة لقوانين الإجراءات الجنائية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية بحسب أمر الإحالة الرئيسي وعددهم 20 متهمًا جرائم قتل ثلاثة ضباط وثلاثة من أفراد الشرطة وأحد المواطنين وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»