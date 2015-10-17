دفاع «أجناد مصر» يعترض على خروج شاهد من قاعة المحكمة

استمعت محكمة «جنايات الجيزة»، برئاسة المستشار معتز خفاجي، لأقوال شهود الإثبات في قضية تنظيم «أجناد مصر».

وقال شاهد الإثبات، الرائد حسن حسنين الصبان، ضابط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، أنه كُلف من المديرية بتأمين جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أنه أصيب خلال الإنفجارين في محيط الجامعة، وآثرت إصابته في القوقعة السمعية.

وأضاف الشاهد، أنه لم يرصد أي أفعال غريبة أو اشتبه بأحد المتهمين، لافتًا إلى أن مكان الإنفجار الذي لقى فيه العميد طارق المرجاوي الشهادة مكان عام يمكن لأي أحد التحرك فيه.

فيما أعترض المحامي على إسماعيل عضو الدفاع عن التنظيم، على خروج الشاهد حازم صلاح من قاعة المحكمة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مخالفة لقوانين الإجراءات الجنائية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية بحسب أمر الإحالة الرئيسي وعددهم 20 متهمًا جرائم قتل ثلاثة ضباط وثلاثة من أفراد الشرطة وأحد المواطنين وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.