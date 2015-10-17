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شاهد في «خلية الجيزة»: التحريات توصلت لتدبير كوادر إخوانية هجمات ضد الدولة

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شاهد في «خلية الجيزة»: التحريات توصلت لتدبير كوادر إخوانية هجمات ضد الدولة شاهد في «خلية الجيزة»: التحريات توصلت لتدبير كوادر إخوانية هجمات ضد الدولة

المستشار محمد ناجي شحاته

استمعت محكمة «جنايات الجيزة»، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، لشاهدة الشاهد الأول في قضية «خلية الجيزة»، الضابط بالأمن الوطني “هاني فكري” مجري التحريات بالقضية .

واستهل الشاهد أقواله أمام المحكمة بالتأكيد على ورود معلومات إليه بخصوص تنفيذ كوادر «إخوانية» لعمليات عدائية ضمن منشآت حيوية، مشيرًا لأنه ضمن محضر تحرياته كافة المعلومات والتحريات التي توصل إليها مبديًا عدم تذكره إذا ما كانت أسماء المتهمين قد وردت جميعها في محضر التحريات مطالبًا بالرجوع لإجاباته في تحقيقات النيابة لمرور وقت طويل على الواقعة.

ورفض الشاهد الإجابة على سؤال الدفاع بخصوص تاريخ إنضمامه للعمل بوزارة الداخلية لإعتبارات أمنية مكتفيًا بالإشارة الى أنها من فترة طويلة، وأجاب الشاهد على سؤال إضافي للدفاع بخصوص الأساس عن تقسيم المتهمين لثلاثة خلايا بالإشارة إلى أن تحرياته ومعلومات أوردها في المحضر.

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