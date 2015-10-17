ريجيم بعد الولادة

تعتبر مشكلة السمنة من أهم وأخطر المشكلات التي تواجه النساء، لاسيما المتزوجات منهن خلال فترة الحمل وما بعد الولادة، وقد تعددت المخاوف لديهن خلال هذه الفترة التي يصعب خلالها اتباع حمية أو ريجيم قاسٍ للتحكم في زيادة الوزن، وهنا ترشدنا الدكتور منال إسماعيل أخصائية التغذية وأمراض السمنة والنحافة إلى أن المطلوب خلال هذه الفترات ألا تحرمي نفسك من الغذاء، ولكن عليك أن تغيري نمط الحياة فيما يتعلق بالتعامل مع الطعام، وذلك من خلال اتباع النصائح التالية:

1. التنوع والتوازن في الأطعمة، فالجسم يحتاج إلى تغذية كاملة ونظام غذائي متنوع، وقلما نجد كل العناصر الغذائية متوفرة في صنف واحد من الأطعمة، لذا لابد من جمع جميع المجموعات الغذائية الأساسية والحصول على جميع العناصر الغذائية.

2. الاعتدال في الأكل، فالحمية الناجحة لابد أن تكون معتدلة في جميع المجموعات الغذائية، وكذلك معتدلة في السكريات، حيث ينبغي أن نقلل قدر الإمكان من إضافة السكر إلى الأكل، ولن أدعوك إلى اتباع برنامج غذائي معقد ومتطرف ينعكس على مزاجك ويبعث في نفسك روح الملل من الطعام، بل أدعوك للتثقف بالثقافة الغذائية الصحيحة التي من شأنها أن تزيد من حيويتك، وترفع من روحك المعنوية، وتقلل من إحساسك بالضغوط.

3. تناولي أغذية منخفضة السعرات الحرارية، فكل طعام يحتوي على سعرات حرارية معينة، وحين تتناولين أغذية تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية وأكثر مما تحتاجينه فإن النتيجة ستكون السمنة، لذا يمكنك اتباع النقاط التالية لتناول أغذية متنوعة وتحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية:

· ثقفي نفسك بمعرفة نسبة السعرات الحرارية في كل طعام.

· تجنبي الأكل بين الوجبات وخاصة ذات السعرات الحرارية العالية.

· قللي من تناول الأطعمة الغنية بالسكر، مثل: العسل، المربى، الكيك، الفطائر، وغيرها.

· اختاري طرق الطبخ التي تساعد على إنقاص السعرات الحرارية، مثل: الشوي، التحمير داخل الفرن، إضافة إلى التقليل من الأطعمة المقلية.

· تناولي الحليب ومنتجاته.

· تناولي الفاكهة باعتدال بدلاً من الحلويات.

· تناولي الخضروات عند إحساسك بالجوع.

· تناولي البطاطس المحمرة بالفرن بدلاً من المقلية.

· لا تفرطي في تناول النشويات.