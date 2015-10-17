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الحكومة اليمنية تدرس طلب الأمم المتحدة للبدء فى محادثات سلام جديدة(تحديث)

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الحكومة اليمنية تدرس طلب الأمم المتحدة للبدء فى محادثات سلام جديدة(تحديث) الحكومة اليمنية تدرس طلب الأمم المتحدة للبدء فى محادثات سلام جديدة(تحديث)
قال المتحدث باسم اليمنية راجح بادى إن الحكومة اليمنية تدرس طلب الأمم المتحدة للبدء فى محادثات سلام جديدة، وفق ما أفادت به فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل اليوم السبت.

وأكد بادى أن الحكومة اليمنية تسلمت رسالة رسمية من الأمم المتحدة للمشاركة فى جولة جديدة من المحادثات.


>وأوضح بادى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه لا وجود حاليا لما يسمى بالنقاط السبع أو غيرها، وأن الدعوة ستتركز على ثلاثة مرتكزات فقط هى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة.

كما أكد أن الحكومة اليمنية تمد يدها للسلام وإحلال الأمن والاستقرار فى ربوع اليمن.

وقال "نحن حريصين على إنجاح الجهود الأممية ومبعوثها الخاص لليمن الذى يبذل جهود دؤبة من أجل تنفيذ القرار الأممى 2216 واستئناف العملية السياسية فى اليمن".
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