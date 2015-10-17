أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"الوطن" السعودية: 2000 إرهابى فى قبضة الأمن

Google+ Print
"الوطن" السعودية: 2000 إرهابى فى قبضة الأمن "الوطن" السعودية: 2000 إرهابى فى قبضة الأمن
ذكرت "صحيفة" الوطن أن السلطات الأمنية تمكنت مع بداية العام الهجرى الجديد من ضبط 13 متهماً بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، جميعهم سعوديون عدا بنجلاديشى واحد.

ونقلت عن نافذة تواصل- التى خصصتها وزارة الداخلية لتواصل المتهمين مع ذويهم اليوم السبت- أنه تم الإطاحة بـ2000 متهم بقضايا إرهاب خلال العام الماضى يشكلون 58% من مجمل الموقوفين، وعددهم 4 آلاف و882 يمثل السعوديون منهم 4 ألاف و124، والأجانب ومجهولو الجنسية 758.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020