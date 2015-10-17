"الوطن" السعودية: 2000 إرهابى فى قبضة الأمن

ذكرت "صحيفة" الوطن السعودية أن السلطات الأمنية تمكنت مع بداية العام الهجرى الجديد من ضبط 13 متهماً بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، جميعهم سعوديون عدا بنجلاديشى واحد.

ونقلت عن نافذة تواصل- التى خصصتها وزارة الداخلية لتواصل المتهمين مع ذويهم اليوم السبت- أنه تم الإطاحة بـ2000 متهم بقضايا إرهاب خلال العام الماضى يشكلون 58% من مجمل الموقوفين، وعددهم 4 آلاف و882 يمثل السعوديون منهم 4 ألاف و124، والأجانب ومجهولو الجنسية 758.

>