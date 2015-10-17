علامة CRUCIANI تطلق حملتها الإعلانية لموسم خريف وشتاء 2015

يحظى جيوفاني غاستل بشهرة واسعة في عالم التصوير الإبداعي منذ أكثر من ثلاثين عاماً، حيث يشتهر بكونه "رجلاً دمث الأخلاق وبارع اليد يتمتع بروح الدعابة". واليوم، يتعاون هذا المصور المبدع الذي وقف خلف العديد من أهم الحملات الإعلامية العالمية والمعارض الفنية الرائدة مع دار التصميم الإيطالية الراقية CRUCIANI. وتعد الأناقة الراقية كلمة السر في جميع أعمال غاستل، الأناقة "بمعناها الأخلاقي وليس الجمالي".

من جانبها، تشتهر علامة CRUCIANI بالتصاميم الراقية التي يطغى عليها الكشمير الفاخر، إلى جانب كشمير الحرير والصوف فائق الفخامة، وتأتي أحدث تشكيلات العلامة لتعبر خير تعبير عن هذه الصنعة الحرفية الراقية. وتستوحي تشكيلة خريف وشتاء 2016 إلهامها من أيقونة الجمال الحسناء جاين بيركين. وقد أُنتجت كل قطعة من أفضل المواد الفاخرة، كما تتمحور التصاميم حول الخطوط الخفيفة والبساطة. وتَظهر في التصاميم ملامح من أناقة بيركين وحسيتها العالية.