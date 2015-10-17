مفتي الجمهورية: فتاوى حرمة المشاركة فى الانتخابات باطلة ومجافية للشرع

>شدد فضيلة الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية - على أن ما يتناقله البعض من فتاوى مسيسة لتحريم المشاركة في الانتخابات أو لصد للناس عن الإدلاء بأصواتهم هي فتاوى باطلة ومجافية للشرع الحنيف لأنها توظف النصوص والأحكام الدينية لخدمة الأغراض والأهداف السياسية الخاصة لدي جماعات لا تريد الخير والاستقرار لمصر

وحث مفتي الجمهورية في بيان له المصريين جميعًا على المشاركة الإيجابية الفعالة في كافة الاستحقاقات الديموقراطية من أجل إكمال مسيرة الاستقرار، وألا يتأثروا بتوجيه هذا أو ذاك، بل يحكّموا ضمائرهم وعقولهم فى اختيارهم دون الالتفات للضغوط والتوجيهات التى تمارسها بعض القوى السياسية حرصاً على المصالح العليا للوطن.

وأكد المفتي أنه على الجميع مسئولية مشتركة في إنجاح عملية الانتخابات البرلمانية، لأننا جميعًا نستشعر الأمانة الملقاة على عواتقنا تجاه الوطن، وهو الأمر الذي يحتاج منا إلى أكبر قدر ممكن من الجهد والبذل والعطاء، وفى كل التخصصات والمجالات، كل منا فى موضعه.

وأضاف فضيلة المفتي: "إننا الآن أمام مرحلة دقيقة وحساسة، وعلينا أن نراعي المصالح العليا للوطن، كما علينا أن نراعي ربنا عز وجل فى أمانة الإدلاء بالصوت، فنعطيها لمن يستحق وعلينا أن ندقق مرات ومرات فيمن نمنحه هذا الصوت".

وأوضح مفتي الجمهورية أن المشاركة فى الاستحقاقات الديموقراطية مسؤولية كبيرة يجب أن تتم بشروطها وهي دقة الاختيار لأن هذا الصوت أمانة، وإعلاء مصلحة الوطن فوق أية اعتبارات حزبية أو سياسية أو قبلية، وكذلك عدم استدعاء المصطلحات الدينية التى تتعلق بالحلال والحرام إلى سياق العمل السياسى الحزبى بما يمثل إقحاماً للدين فى صراع سياسى يشوه سماحة الإسلام.