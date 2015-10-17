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هيئة تابعة للإخوان تواصل استغلال الدين وتفتى: المشاركة بالانتخابات حرام شرعا

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هيئة تابعة للإخوان تواصل استغلال الدين وتفتى: المشاركة بالانتخابات حرام شرعا هيئة تابعة للإخوان تواصل استغلال الدين وتفتى: المشاركة بالانتخابات حرام شرعا
واصلت جماعة الإخوان استغلالها للدين لتحريض أنصارها ضد الانتخابات البرلمانية، وأصدرت هيئة تابعة للإخوان فى الخارج تدعى "هيئة علماء المسلمين فى الخارج" فتوى تزعم فيها أن المشاركة فى الانتخابات حرام شرعا، بحسب زعمهم، كما ادعى بيان أن المشاركين فى الانتخابات غدا آثمون.

وقال البيان لتلك الهيئة، إن مشاركة حزب النور فى الانتخابات البرلمانية هى مشاركة باطلة، على حد قولهم، واصفة حزب النور بأنه لا يمت للدين بصلة.
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