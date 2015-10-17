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الشيحى: "الوزراء" وافق على كادر الأطباء والتمريض بالمستشفيات الجامعية

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الشيحى: "الوزراء" وافق على كادر الأطباء والتمريض بالمستشفيات الجامعية الشيحى: "الوزراء" وافق على كادر الأطباء والتمريض بالمستشفيات الجامعية
قال الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى إن مجلس الوزراء وافق على كادر الاطباء والتمريض فى المستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر، بما سيحسن من دخول العاملين فى تلك المستشفيات ويساهم فى تطوير بيئة العمل داخل تلك المستشفيات.

وترأس الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى اجتماعا مصغرا للمجلس الاعلى للجامعات فى جامعة بنها، حيث تقرر فيه فحص كل الملفات الورقية الخاصة بالحاصلين على الثانوية العامة السودانية، خلال اسبوع على الاكثر وذلك منعا لتزوير البيانات ومصلحة الطلاب على ان يتعهد الطالب وولى الأمر بصحة البيانات المقدمة.

واستعرض المجلس اشتراطات وإجراءات الترشح لعضوية الاتحادات الطلابية المزمع عقدها قريبا وانتخابات اتحاد طلاب .

وطالب المجلس بتشكيل لجنة لإعداد تقرير حول قواعد التنسيق خلال السنوات الأربع الماضية لإعادة تقييم منظومة التنسيق الخاصة بالجامعات لتطويرها العام المقبل بما يضمن مصالح الطلاب.

وفى سياق متصل، تفقد د الشيحى مستشفيات جامعة بنها حيث قام بتفقد مراكز الإستقبال ووحدات الطوارىء والاشعة والعناية المركزة ووحدات القسطرة كما قام بزيارة لمستشفى الرمد واطمئن على توافر الخدمات الطبية لكل مريض.

واكد الوزير خلال الجولة أن مجلس الوزراء وافق على كادر الاطباء والتمريض فى المستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر الأمر الذى سيحسن من دخول العاملين فى تلك المستشفيات ويساهم فى تطوير بيئة العمل داخل تلك المستشفيات.

وخلال ترأسه لأجتماع المجلس الاعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، أكد الوزير على أهمية تطوير منظومة التعليم العالى بالجامعات المصرية مؤكدا أن قانون تنظيم الجامعات الجديد سيكون على المستوى المطلوب مؤكدا انه سيطرح على المجتمع الجامعى قبل اقراره مؤكدا ان القانون سيشتمل على كافة اوجه الانشطة الجامعية مثل العلاقات الدولية التى تشمل انشاء فروع لجامعات اجنبية فى مصر، ومنح درجات علمية مشتركة والتعاون المشترك مع الجامعات الأجنبية وتبادل الاساتذة.

كما اكد الوزير ان هناك رؤية جديدة للتعليم المفتوح لتطويره وتحسين جودته لمواكبة احتياجات سوق العمل.

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مصر 365

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