بالصور.. مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل

اندلعت، ظهر اليوم السبت، مواجهات بين عشرات الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلى، فى منطقتى باب الزاوية ورأس الجورة، بمدينة الخليل.

وذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت فى منطقة باب الزاوية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلى الأعيرة النارية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز، باتجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، قمعت مسيرة سلمية خرجت من جامعة القدس المفتوحة، باتجاه منطقة رأس الجورة.

وفى نابلس، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى المزارعين الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون فى أراضى قرية بورين، جنوب المدينة وطردتهم من أراضيهم المحاذية للمستوطنات، بذريعة أنها "منطقة عسكرية مغلقة".

وفى جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلى بلدة عرابة جنوب المدينة وداهمت منزل أحد الفلسطينيين ويدعى كمال قاسم عساف، وفتشته واستجوبت قاطنيه.

كما عم الإضراب الشامل اليوم السبت مدينة الخليل الفلسطينية، وبلدة دورا وقراها جنوب المدينة، فى الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية فلسطينية أن الإضراب جاء بدعوة من حركة التحرير الوطنى الفلسطينى (فتح) والقوى والفصائل، حدادا على روح الشهيدين إياد خليل العواودة (27 عاما)، الذى استشهد أمس الجمعة برصاص قوات الاحتلال، على مدخل المدينة الشمالى، وفضل محمد عوض القواسمى (18 عاما)، الذى استشهد برصاص مستوطن إسرائيلى فى شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، صباح اليوم.



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