"البيشمركة" الكردية تسقط طائرة استطلاع لداعش شمال غرب العراق

أسقطت قوات "البيشمركة" الكردية فى محور الحردان شمال قضاء تلعفر بمحافظة نينوى شمال غربى العراق اليوم السبت، طائرة استطلاع بدون طيار تابعة لتنظيم داعش الإرهابى.

وقال مصدر عسكرى كردى أن تسيير التنظيم للطائرة يستهدف جمع معلومات عن أماكن تواجد قوات "البيشمركة" التى تمكنت من اسقاطها واستحوذت على حطامها، مشيرا إلى أن البيشمركة أسقطت فى شهر سبتمبر الماضى طائرتين آخريين لداعش فى محور "تلكيف" فى نينوى.

على صعيد متصل، ألقى الطيران العراقى منشورات فى اجواء مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، أشار فيها أن القوات العراقية على الأبواب من أجل البدء بعملية تحرير الموصل، وان إذاعة ستبث قريبا لاعطاء توجيهات مهمة لسلامة اهالى الموصل والمساهمة فى عملية التحرير.

ودعت المنشورات التى أعدتها وزارة الدفاع العراقية أهالى الموصل إلى التعاون مع القوات المسلحة وطالبتهم بالابتعاد عن أماكن تواجد عناصر داعش، مشيرة إلى أن أبناء الموصل هم من سيحكمون المدينة ويقررون مصيرها.

يذكر أن تنظيم (داعش) اجتاح فى يونيو الماضى عددا من محافظات وسط وشمال العراق، وارتكب جرائم ضد الإنسانية فى هذه المناطق بحق سكانها والأقليات الدينية والعرقية ومن خالفه فى المنهج حتى من العراقيين المسلمين السنة، الذين ادعى أنه جاء لحمايتهم وإعلان "الخلافة الإسلامية".

ونصب زعيمه أبو بكر البغدادى نفسه "خليفة للمسلمين"، وأعلن "الدولة الإسلامية فى العراق والشام"والتى تم اختصارها بكلمة داعش، وبدأ سيطرته على مناطق الأغلبية السنية بالعراق، ومدينة الموصل مركز محافظة نينوى/405 كم شمال العاصمة بغداد فى 10 يونيو 2014 وتمدد إلى محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى والأنبار مما أدى إلى موجة نزوح كبيرة فى العراق.. وشرعت القوات العراقية المشتركة فى تحرير هذه المناطق ونجحت فى ديالى وصلاح الدين وتواصل ذلك فى الأنبار وكركوك وتستعد لاستعادة الموصل.

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