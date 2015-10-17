مصدرعسكرى سورى: مقتل 300 مسلح بريف اللاذقية الشمالى

أفاد مصدر عسكرى سورى، اليوم السبت، بأن 300 مسلح على الأقل، قتلوا خلال عمليات للجيش والقوات المسلحة على أوكار التنظيمات المسلحة فى سلمى والمناطق الجبلية المحيطة بها فى ريف اللاذقية الشمالى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية(سانا) عن المصدر أن "وحدة من الجيش دمرت مستودعا للذخيرة فى قرية أم شرشوح فى ريف حمص الشمالى".

وأضاف المصدر أن "الطيران الحربى فى الجيش السورى نفذ طلعات جوية على تجمعات تنظيم داعش فى ريف حلب الشرقى".

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