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الحكومة السودانية تفرج عن 180 حاوية تابعة لبعثة "اليوناميد" بدارفور

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الحكومة السودانية تفرج عن 180 حاوية تابعة لبعثة "اليوناميد" بدارفور الحكومة السودانية تفرج عن 180 حاوية تابعة لبعثة "اليوناميد" بدارفور
أفرجت السودانية عن 180 حاوية تابعة لبعثة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى "اليوناميد"، من ميناء بورتسودان، بعد تدخل من وزارة الخارجية وبعض الجهات المعنية.

وقال المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية السودانية السفير على الصادق -لصحيفة "اليوم التالي" الصادرة بالخرطوم اليوم السبت- أن وزارة الخارجية وبمبادرة منها احتوت الأزمة بينها والأمم المتحدة وأفرجت عن ما يقرب 95% من حاويات تحوى مواد غذائية وطبية، مشيرا إلى أن العدد المتبقى من تلك الحاويات التابعة للبعثة الأممية سيتم الإفراج عنه خلال الساعات القادمة.

تجدر الإشارة، إلى أن سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن (بريطانيا، وفرنسا، وأمريكا، وروسيا، والصين) المعتمدين بالخرطوم، قد قدموا احتجاجا رسميا لوزارة الخارجية السودانية، الأربعاء الماضى، على خلفية احتجاز الحكومة السودانية لعدد 190 حاوية فى ميناء بورتسودان تابعة لبعثة اليوناميد بإقليم دارفور- غرب السودان -.
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