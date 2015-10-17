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وزير النقل: انتشال 60٪ من المراكب الغارقة بميناء الإسكندرية

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وزير النقل: انتشال 60٪ من المراكب الغارقة بميناء الإسكندرية وزير النقل: انتشال 60٪ من المراكب الغارقة بميناء الإسكندرية
قال سعد الجيوشى، وزير النقل، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، سيشهد خلال جولته للإسكندرية توقيع إنشاء مشروع رصيف حاويات، موضحاً أن التوقيع سيكون بالأحرف الأولى، والتوقيع النهائى سيكون آخر الشهر الجارى.

وأوضح فى تصريحات له على هامش زيارة رئيس الوزراء لمحافظة الإسكندرية، أنه فيما يتعلق بتوجيهات رئيس الجمهورية بانتشال السفن الغارقة فإن هناك ٢٠ مركبا غارقا وهناك ٣ مراكب توجد عليها مشكلات قانونية يتم حلها مع النائب العام، حيث تم انتشال أكثر من ٦٠٪ من المراكب الغارقة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذا الأمر نهاية شهر يونيو ٢٠١٦، موضحا أنه سيتم التعاقد مع شركة متخصصة لاستكمال عمليات الانتشال.

وحول فوز بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، أكد أن هذا الحدث دليل على مكانة ودور وثقل مصر فى المجتمع الدولى.

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