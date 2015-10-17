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إصابة طفل بارتجاج وكسور داخل حضانة خاصة فى المنيا

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إصابة طفل بارتجاج وكسور داخل حضانة خاصة فى المنيا إصابة طفل بارتجاج وكسور داخل حضانة خاصة فى المنيا
تقدم محمد أحمد عبد الصبور، المحامى بالمنيا، ببلاغ بقسم شرطة المنيا برقم 23802 لسنة 2015 جنح، يتهم إدارة الحضانة بمدرسة صلاح الدين الخاصة بمدينة المنيا، بالإهمال والتقصير وتعريض حياة الطفل يوسف على محمد 4 سنوات للخطر بعد تعرضه لإصابات متعددة.

وكانت حضانة صلاح الدين الخاصه بحى الإخصاص بمدينة المنيا استدعت على محمد والد الطفل يوسف، بزعم إصابته بخدوش وجروح سطحية، نتيجة حدوث تدافع، لكن والد الطفل عندما انتقل للحضانة اكتشف أن ابنه تم نقله للمستشفى وأنه مصاب بجرح قطعى وكسر بالذراعين وشرخ بالجمجمة، وكدمات أسفل العين وجروح متفرقة بالوجه.

وبررت الحضانة إصابة الطفل نتيجة تدافع حدث مع زملائه أثناء الفسحة، وتعرضه لهذه الإصابات، فيما قال الأطباء، إن يوسف سقط من مبنى عالٍ.

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مصر 365