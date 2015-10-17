إزالة الإشغالات من أمام اللجان الانتخابية لتسهيل عملية الاقتراع بأسيوط

أصدر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والأحياء بإزالة جميع الإشغالات والمخالفات من أمام اللجان الانتخابية بقرى ومراكز المحافظة، تسهيلاً على الناخبين للإدلاء بأصواتهم وحتى يسهل تأمين اللجان الانتخابية من قبل قوات الشرطة والجيش خلال عملية الانتخاب.

وأكد المحافظ، فى تصريحات صحفية له، توفير جميع الخدمات واحتياجات رؤساء اللجان داخل كل لجنة ومقر انتخابى لتسهيل عمليات إدلاء المواطنين بأصواتهم خلال عملية الانتخاب والتنبيه على جميع القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بمساعدة قوات الشرطة والجيش فى تأمين اللجان وتوفير كل ما يلزم من احتياجات ومواجهة كل ما قد يطرأ خلال عملية التصويت بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة ورصد أى مخالفات أو تجاوزات قد تحدث والإبلاغ الفورى عنها.

وقال محمد حلمى، رئيس حى شرق مدينة أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع شرطة المرافق والإنقاذ السريع، تمكنت من إزالة جميع الإشغالات بشوارع وميادين مدينة أسيوط، وإزالة الكتل الخراسانية والحواجز الحديدية من أمام الوحدات السكنية والمنشآت والمبانى لتسهيل الحركة المرورية ولخلق أماكن انتظار للسيارات دون المساس بحركة السيارات.

وأشار "حلمى" إلى أن حملات إزالة الإشغالات تمكنت من إزالة التعديات على منطقة المدافن بحى الوليدية وتحرير محاضر لأصحاب المخالفات، بالإضافة إلى إزالة التعديات والمخالفات من أمام اللجان والمقار الانتخابية بمدينة أسيوط، مؤكداً استمرار تلك الحملات وتحرير المحاضر للمخالفين وفرض عقوبات رادعة عليهم.