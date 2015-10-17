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محافظ البحر الأحمر يستقبل قيادات القوات المسلحة للإشراف على تأمين الانتخابات

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محافظ البحر الأحمر يستقبل قيادات القوات المسلحة للإشراف على تأمين الانتخابات محافظ البحر الأحمر يستقبل قيادات القوات المسلحة للإشراف على تأمين الانتخابات
استقبل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، قيادات القوات المسلحة المسئولين عن غرفة العمليات المنوطة بتأمين العملية الانتخابية بالمحافظة، وتفقد المحافظ وقيادات القوات المسلحة مقر غرفة العمليات داخل ديوان عام محافظة البحر الأحمر.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر تجرى بها العملية الانتخابية غداً وبعد غد، ضمن محافظات المرحلة الأولى، وتضم 3 دوائر انتخابية بواقع 109 مقرات انتخابية، تتضمن 142 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وخصص بها 4 مقاعد فردية أعلن 60 مرشحا خوض الانتخابات عليها.

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مصر 365