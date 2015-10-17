15 ألف شرطى و180 مجموعة قتالية لتأمين الانتخابات البرلمانية فى سوهاج

أعلنت مديرية أمن سوهاج، حالة الاستنفار الأمنى العام بجميع المراكز والأقسام والنقاط الشرطية على مستوى المديرية، وذلك لتأمين الانتخابات البرلمانية صرح بذلك اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج.

وأضاف أبو الفتوح، أنه تم تعيين 9 لواءات كوظائف إشرافية على عملية التأمين وتم تقسيم المراكز الإدارة على مستوى المحافظة إلى قطاعات أمنية برئاسة اللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج.

كما تم الدفع بـ2000 ضابط نظام وبحث جنائى للمشاركة فى عملية التأمين من المديرية وخارجها بالإضافة 180 مجموعة قتالية و12 وحدة فض شغب و7 مدرعات و2000 ضابط وفرد من قوات الأمن المركزى وذلك لتأمين عدد 1383 لجنة انتخابية بإجمالى 2 مليون و655 ألفا 282 ناخبا وناخبة.

وعلى جانب آخر أكد مدير أمن سوهاج أنه تم عمل كمائن ونقاط تفتيش بمداخل ومخارج المدن والقرى والطرق الزراعية والسريعة وتتم عملية المتابعة لكافة القوات بكافة القطاعات من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة برئاسة اللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية، أما اللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية فقال إننا قمنا بنشر الكاميرات بكافة الميادين والشوارع وبمحيط المنشآت الحيوية لمتابعة ما يجرى فى الشارع لحظة بلحظة ونقوم بتسجيله وتحليله ومتابعته بالإضافة إلى أننا دعمنا اللجان ببوابات إلكترونية للكشف عن الأسلحة والمعادن ومنعنا تواجد السيارات أو الدرجات البخارية فى مقار اللجان على مستوى المحافظة.

واستكمالا للاستعدادات أوضح العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية أنه تم تعيين ضباط من الحماية المدنية بكل قطاع مع مداومة المرور بصفة دورية لمفتشى المفرقعات بسيارات للكشف عن المفرقعات وسيارات إطفاء بالقرب من كل تجمع للانتخابات كما تم رفع كافة السيارات والدراجات البخارية بالمناطق المحيطة ومنع دخلوها لأماكن المراسم والتشديد على القوات بضرورة الحيطة والحذر فى التعامل مع الأجسام الغريبة.

وأشار خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى وأننا قمنا بعمل العديد من الحملات الأمنية المكبرة التى استهدفت العناصر الخطرة التى وردت معلومات قيامها بارتكاب أعمال من شأنها تدير السلم العام وإفساد العملية الانتخابية وأننا قمنا بنشر مجموعات سرية بكافة الأماكن لجلب المعلومات من أجل سرعة التعامل معها لإحباط أى مخطط يهدف إلى إرباك المواطنين ومنعهم من الخروج والتصويت بالانتخابات البرلمانية الاستحقاق الثالث نحو الديمقراطية.

أما إدارة المرور برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة والعميد عبد المنعم العلكى وكيل الإدارة فقد قامت بوضع خطة مرورية محكمة من خلال تكثيف الخدمات المرورية اللازمة برئاسة الضباط لمتابعة سيولة الحركة المرورية بالشوارع والميادين وأماكن التجمعات. كما قررت إدارة المرور رفع أى سيارات يتم تواجدها بالمناطق الحيوية المنشآت العامة والخاصة.

وأوضح اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج محذرا كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات المواطنين سيكون ردنا عنيفا جدا وبلا تهاون وأننا نطمئن الجميع ونحثهم على الخروج والمشاركة فى أعمال الانتخابات البرلمانية.