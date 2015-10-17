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رئيس جامعة المنيا: كلية الحقوق تخرج رجال دولة

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رئيس جامعة المنيا: كلية الحقوق تخرج رجال دولة رئيس جامعة المنيا: كلية الحقوق تخرج رجال دولة
أكد الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا خلال لقائه بطلاب الدفعة الأولى بكلية الحقوق التى بدأت الدراسة بها هذا العام بجامعة المنيا بحضور الدكتور أحمد كامل نعمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسن سند عميد الكلية، أن كلية الحقوق من الكليات العريقة والمتميزة وأنها تعد خريجها ليصبح رجل قانون أو رجلاً من رجال الدولة، وأن الجامعة بذلت جهوداً كبيرة لبدء الدراسة بالكلية هذا العام واختارت طاقماً مميزاً من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وأشار الدكتور أبو المجد إلى أن كلية الحقوق وطلابها لا ينالون حقهم، وذلك بسبب الأعداد الكبيرة والمكدسة من خريجى الكلية وهذا ما تم مراعاته عند افتتاح هذه الكلية بنظام الساعات المعتمدة، وأن هذا يحمل طلاب الكلية المسئولية الكبيرة فى الالتزام بالنظام والمنظومة التعليمية.

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مصر 365