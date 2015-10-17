الكشف عن – الأهلي يطلب من بيسيرو دفع راتب نجله

وافق الأهلي على طلب المدير الفني الجديد جوزيه بيسيرو في وقت سابق بضم ثلاثة مساعدين له عندما يتولى مسؤولية الفريق بشكل رسمي وأن يدفع النادي رواتبهم جميعا، لكن تغير شيئا واحدا في هذا الاتفاق ويكشفه FilGoal.com.

وكان بيسيرو قد وصل إلى مصر يوم الجمعة تمهيدا لتولي مسؤولية الإدارة الفنية للأهلي خلفا لفتحي مبروك (شاهد الصور).

وعبر بيسيرو عن استغرابه لمعرفة الصحفيين بموعد وصوله ورفض الخروج من مطار القاهرة إلا حال التأكد من عدم وجود جماهير خارجه لمهاجمته (طالع التفاصيل).

وقرر بيسيرو أن يصطحب معه أليكساندر دوس سانتوس كمدرب مساعد، ريكاردو ديونيسيو كمخطط أحمال، ونجله فيكتور هوجو كمحلل فني.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي طلب من بيسيرو أن يتحمل هو تكاليف راتب نجله طالما أراد أن يعمل معه في الجهاز الفني للفريق.

وكان من المقرر أن يتحمل الأهلي تكاليف الثلاثي المساعد للمدرب البرتغالي، لكنه غير قراره بعد ضم بيسيرو لنجله في الجهاز الفني.

وسوف يعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا يوم الأحد للإعلان عن كافة تفاصيل التعاقد مع المدرب البرتغالي والذي سيكون لمدة موسم واحد.