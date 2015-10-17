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تأجيل محاكمة «خلية السويس» الإرهابية لـ2 نوفمبر المقبل

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تأجيل محاكمة «خلية السويس» الإرهابية لـ2 نوفمبر المقبل تأجيل محاكمة «خلية السويس» الإرهابية لـ2 نوفمبر المقبل

أجلت محكمة «جنايات القاهرة»، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة إعادة محاكمة 8 متهمين في قضية «خلية السويس»، لجلسة 2 نوفمبر المقبل لاكتمال هيئة الدفاع عن المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحي بيومي، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادي، بحضور المستشار ضياء عابد المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.

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