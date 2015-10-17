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بالصور.. المشروبات الغازية والسكرية تسبب تعفن وتآكل أسنان الأطفال

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بالصور.. المشروبات الغازية والسكرية تسبب تعفن وتآكل أسنان الأطفال بالصور.. المشروبات الغازية والسكرية تسبب تعفن وتآكل أسنان الأطفال
كشف تقرير صادم نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مجموعة من الصور المفزعة لأسنان أطفال، أصيب بعضها بالتسوس وتعرض البعض الأخر للتآكل والتعفن، وذلك بسبب الإفراط فى تناول المشروبات الغازية والعصائر الغنية بالسكر.
>اليوم السابع -10 -2015

وكشف أحد خبراء الأسنان بمستشفى ملبورن الملكى أن تعفن وتآكل الأسنان أصاب عدداً كبيرا من الأطفال داخل أستراليا منهم بعض الصغار الذين لم تتجاوز أعمارهم عاما ونصف العام، وفى بعض الحالات يضطر الأطباء لخلع جميع أسنان الولد الصغير بعد إخضاعه للتخدير بشكل كامل.

وأكد الباحثون أن السبب الرئيسى فى ارتفاع معدلات الإصابة بتسوس الأسنان الشديد هو تناول المشروبات السكرية بكثافة، وأيضاً بسبب إهمال غسل الأسنان بالمعجون بشكل منتظم وعدم الاهتمام بالصحة العامة للفم.
>اليوم السابع -10 -2015

وأضاف التقرير أن بعض المشروبات الغازية الشهيرة "375 مل" تحتوى على 40 جراماً من السكر، بينما توصى منظمة الصحة العالمية بتناول 24 جراماً من السكر بحد أقصى خلال اليوم.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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