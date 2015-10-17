بالصور.. المشروبات الغازية والسكرية تسبب تعفن وتآكل أسنان الأطفال

كشف تقرير صادم نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مجموعة من الصور المفزعة لأسنان أطفال، أصيب بعضها بالتسوس وتعرض البعض الأخر للتآكل والتعفن، وذلك بسبب الإفراط فى تناول المشروبات الغازية والعصائر الغنية بالسكر.

وكشف أحد خبراء الأسنان بمستشفى ملبورن الملكى أن تعفن وتآكل الأسنان أصاب عدداً كبيرا من الأطفال داخل أستراليا منهم بعض الصغار الذين لم تتجاوز أعمارهم عاما ونصف العام، وفى بعض الحالات يضطر الأطباء لخلع جميع أسنان الولد الصغير بعد إخضاعه للتخدير بشكل كامل.

وأكد الباحثون أن السبب الرئيسى فى ارتفاع معدلات الإصابة بتسوس الأسنان الشديد هو تناول المشروبات السكرية بكثافة، وأيضاً بسبب إهمال غسل الأسنان بالمعجون بشكل منتظم وعدم الاهتمام بالصحة العامة للفم.

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وأضاف التقرير أن بعض المشروبات الغازية الشهيرة "375 مل" تحتوى على 40 جراماً من السكر، بينما توصى منظمة الصحة العالمية بتناول 24 جراماً من السكر بحد أقصى خلال اليوم.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



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