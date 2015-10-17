حقن الجزيئات المشعة تقنية جديدة لعلاج سرطان الكبد

توصل البروفسور الأسترالى /بيتر جيب/ فى مستشفى ملبورن الملكية الأسترالية إلى تقنية حديثة لعلاج سرطان الكبد تعتمد على دائرات صغيرة من مادة صمغية لزجة تملأها جزئيات مشعة يتم حقنها مباشرة بواسطة قسطرة داخل الكبد، وتحرر مما تحتويه فى أقرب مكان الهدف الموجه إليه وتقوم بهذه الإشعاعات بتدمير الأورام.

ويرى البروفسور أن استخدام الإشعاع الداخلى أفضل بكثير من الخارجى إذ أنه من خلال جرعات محددة يستطيع تدمير الأورام دون المساس بالأماكن السليمة خاصة الأنسجة ليس بها أورام خبيثة. وهى من أفضل العلاجات المستخدمة حاليا للحفاظ على الأنسجة السليمة بجانب المصابة.