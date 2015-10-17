تعرف على أهم أعراض ومضاعفات المرض الملكى "الهيموفيليا"

"المرض الملكى" هو مرض يصيب الدم، ويؤثر على قدراته على التجلط، ويصيب مرضاه بالنزيف الشديد... فى هذه الكلمات أوضح الدكتور مروان سالم، الصيدلى والباحث فى الدواء، تعريف الهيموفيليا، على الرغم من أن هذا المرض يجهله البعض إلا أنه مرض حقيقى وخطير يطال الدم ويحدث مشكلات كبيرة فى تكويناته وطبيعة تجلطه.

وتابع الدكتور مروان حديثه مؤكدًا على أن المرض الملكى هو مرض وراثى، يتوارثه الفرد من جينات عائلته، وترجع تسميته الملكية إلى أنه منذ قرون أصاب أفراد الأسر الحاكمة فى كثير من بلدان العالم الحاكمة، كإسبانيا وألمانيا، ولذلك أطلقوا عليه "المرض الملكى".

وتابع الباحث فى الدواء والغذاء حديثه قائلا: "ببساطة شديدة يمكن تفسير هذا المرض الملكى بأنه مرض يصيب الدم بشكل مباشر، ومن الطبيعى أن يحمل الدم عوامل تجلط تساعده على التجلط بسرعة عند حدوث نزيف، ولكن فى هذا المرض الأمر مختلف، فليس لدى المريض عوامل تجلط بالدم، فيكون عرضة للنزيف الشديد والمتواصل الذى لا يتوقف من أقل جرح يحدث".

والهيموفليا أنواع عديدة منها a b c، ويكون هناك نقص فى العوامل 8 9 11 فى الدم، وعندما يكون المريض فى مرحلة الطفولة يكون عرضة لحدوث الكدمات والتى تتسبب فى زرقان الجلد، ويمنع إجراء أية عمليات جراحية فى الأطفال حتى خلع الأسنان لأنه من الممكن أن يحدث نزيف شديد.

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