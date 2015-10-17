6 فوائد للأسبرين أقدم العقاقير الطبية أهمها مقاومة السرطان ومنع الإجهاض

كشف طبيب التخدير الفرنسى /جيل بوكارا/ عن الفوائد الجديدة لأقدم العقاقير الطبية هو عقار /الأسبرين/ فإلى جانب أنه يخفض الآلام الروماتيزمية ومخفض للحرارة وقد تم التفضيل عليه عقار /الباراسيتامول/ أو عقار /ايبوبروفين/ بسبب الخوف من تأثيراته الجانبية التى تؤدى إلى قرحة المعدة أو النزيف أو عجز فى وظائف الكلى إلا أن أحدث الدراسات الطبية الحديثة ومنها دارسة الدكتور الفرنسى /جيل بوكارا/ أكدت أن هناك 6 فوائد جديدة لهذا العقار الأكثر استعمالا بين الناس.

فقد أوضحت الدراسة أن تناول الأسبرين بجرعات ضعيفة يساعد المرأة التى تعانى من تكرار الإجهاض بسبب اضطراب فى تجمد الدم الذى يمنع تدفقه بصورة جيدة إلى الجنين ففى هذه الحالة تعطى جرعات من الأسبرين ضعيفة فى أول الحمل، كذلك بالنسبة للمرأة التى تحتاج لعملية التخصيب المعملى لتحسين عملية زراعة الجنين.

كما يعمل الأسبرين على حماية القلب من تراكم صفائح الدم فهو يساعد فى عملية السيولة وبالتالى يتفادى الجلطات ويستخدم بجرعات بسيطة خاصة للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والبدناء.

وأفادت الدراسة أن تناول الأسبرين بجرعات ضعيفة يخفض من تكاثر الخلايا السرطانية الحية فهو يعمل على الوقاية من الورم فى الغشاء المخاطى للأمعاء وسرطان القولون وسرطان الجلد لتفادى سرطان الثدى.

كما بينت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين لفترة طويلة وجرعة بسيطة لديهم اضطراب إدراكى أقل من الآخرين فهو يؤخر ظهور مرض الزهايمر وبعض الأمراض العصبية مثل الباركسون أو الشلل الرعاش بسبب زيادة فى الأوعية الدموية بالمخ.

وحذرت الدراسة من الآثار الجانبية للأسبرين منها النزيف وقرحة المعدة وخلل فى وظائف الكلى ومصابى الربو والأطفال الذين يعانون من اختناق فى اللوز ولدى المرأة الحامل بداية من ستة شهور لا يمكن تناول الإسبرين.

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