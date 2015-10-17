الأطعمة الخضراء تحتوى على الكلوروفيل وتساعد على تجديد الجلد وطرد السموم

تنصح خبيرة التغذية الفرنسية /هيلين هوداك/ مع قدوم فصل الخريف بتناول الأطعمة الخضراء التى تحتوى على مادة الكلوروفيل التى تعطى اللون الأخضر للنباتات وتحول الطاقة الشمسية التى تأخذها إلى طاقة كيميائية حيث أن هذه النباتات الخضراء تحتوى على الطاقة الشمسية وهى مادة سهلة على الجسم لامتصاصها لأنها شبيهة بالهيموجلوبين الذى ينقل الأوكسجين إلى الدم، كما أن تأثيرها على الأنسجة الجلدية فعال.

وأوضحت الخبيرة الفرنسية أن الكلوروفيل ينشط كرات الدم الحمراء التى تعطى للجسم المظهر الجميل وتنشط عملية التغذية وتخلص الجسم من السموم والتئام الجروح.

وذكرت الخبيرة أنه من يبن هذه الأطعمة ثمرة الأفوكادو الغنية بفيتامين /هـ/ وهى تحافظ على ليونة ونعومة الجلد والطحالب البحرية غنية بالمعادن التى تنشط الأوكسجين فى الخلايا والبروكلى غنى بالفيتامينات التى تقوى أعضاء الخلايا فى الجسم والكيوى غنى بفيتامين /سي/ المسئول عن الكولاجين نجم محاربة التجاعيد.