ممارسة رياضة اليوجا تساعد فى علاج الإدمان

توصلت الأبحاث الطبية إلى أن ممارسة المدمنين لرياضة اليوجا قد يساعدهم فى الإقلاع عن عادة الإدمان المدمرة وتحسين نوعية الحياة بصفة عامة.

وأظهرت الدراسة أن نوعية الحياة لمتعاطى المخدرات يمكن أن تتحسن بشكل كبير، وكذلك تواتر تعاطى المخدرات فى حال ممارسة رياضة اليوجا.

وخلصت الدراسة إلى أن التأمل يعد عاملا مساعدا على العلاج المنظم للإقلاع عن عادة الإدمان المدمرة خاصة بين مدمنى الهيروين.

>وتشير التقديرات إلى أن 84% من مدمنى المخدرات خاصة الهيروين يخضعون لعلاجات مكثفة فى مراكز علاج المدمنين.

وقد أظهرت الدراسة أن ممارسة اليوجا تعمل على إحداث تغيير كبير فى العلاقات المادية والاجتماعية والمجالات البيئية لنوعية الحياة، فضلا عن خفض وتيرة استخدام المخدرات، كما يتضح فحص عينات البول بالمقارن مع مجموعة المراقبة التى كانت على العلاج.

واقترحت نتائج الدراسة أن اليوجا يمكن أن يستخدم كعامل مساعد لتحسين نوعية حياة متعاطى المخدرات وأيضا زيادة خفض وتيرة استخدام المخدرات.

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