ما هو الحدث الذي جمع نجوم تركيا ولماذا غابت بيرغوزار كوريل؟

شارك عشرات المشاهير الأتراك افتتاح عرض فيلم "قبلة الحياة" لبطلته الممثلة التركية خديجة شندل الشهيرة برفيف في "لعبة القدر"، والممثل علي سونال وإخراج شينول سونميز في "زورلو سنتر" في اسطنبول.

وكان من بين الحضور الفنان أوزجان دنيز، الذي صرّح للصحافة بأن خديجة شندل صديقة مقربة لقلبه وشريكة ناجحة له في مسلسل "لعبة القدر"، الذي يعرض حالياً من الأحد للخميس على قناة mbc4.

وقال إنها كالمعتاد قدّمت أداءً رائعاً في فيلمها الجديد.

وشاركه الرأي الممثل التركي الناجح أركان بيتككايا الشهير بالقبطان علي وشريك خديجة في بطولة مسلسل "ديلا هانم"، وقد حضر حفل الإفتتاح مع زوجته ديدم فقال: حققنا نجاحاً مشتركاً مميزاً في مسلسل"ديلا هانم"، لكنها فاجأتني بأدائها في فيلمها الكوميدي الأول "قبلة الحياة".

وأشادت غول سونال والدة البطل علي سونال التي شاهدت الفيلم قبل الناس جميعاً، بأداء إبنها الذي عمل فيه بجد واعتبر نجاحه كهدية عيد ميلاد في حياته.

ومن المتوقّع أن يحقّق الفيلم عائدات عالية في الشباك لتزامن عرضه مع عرض الموسم الثاني من مسلسلها خديجة " لعبة القدر" في تركيا.

ولاحظت الصحافة التركية غياب صديقة خديجة المقربة بيرغوزار كوريل كما غاب زوج خديجة لأسباب غير معروفة.

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