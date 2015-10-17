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بالصور.. مظاهرات فلسطينية أمام القنصلية الإسرائيلية فى لوس انجلوس

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بالصور.. مظاهرات فلسطينية أمام القنصلية الإسرائيلية فى لوس انجلوس بالصور.. مظاهرات فلسطينية أمام القنصلية الإسرائيلية فى لوس انجلوس
نظم أبناء الجالية الفلسطينية ومؤيدى القضية الفلسطينية أمام القنصلية الإسرائيلية فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويصعد الاحتلال الإسرائيلى من أعمال العنف ضد الفلسطينيين فى القدس والأراضى الفلسطينية واقتحامات المسجد الأقصى .

وكان المندوب الفلسطينى لدى الأمم المتحدة رياض منصور طالب أمس الجمعة، المنظمة الدولية بتوفير الحماية للفلسطينيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إلى حين "انتهاء الاحتلال الإسرائيلى".
>اليوم السابع -10 -2015

وعقدت جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الأحداث فى القدس والأراضى الفلسطينية وقال منصور إن "تدنيس الإسرائيليين للمسجد الأقصى يشكل استفزازا للفلسطينيين وينذر بتحويل الصراع إلى صراع دينى".

وحمل منصور "السلطة الإسرائيلية" مسؤولية ما تشهده الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ أيام عدة من أعمال عنف، راح ضحيتها أكثر من 35 فلسطينيا، نجمت عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى.

وطالب منصور مجلس الأمن "بالتدخل العاجل" لوقف "الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني"، مشددا على ضرورة محاسبة "المسؤولين الإسرائيليين والمتطرفين الذين يقترفون أعمال بشعة" ضد المدنيين.
>اليوم السابع -10 -2015

وقال إن الوضع متفجر وعلى مجلس الأمن أن يتحمل مسئولياته، ويتوجب علينا أن نقوم بكل ما يمكن من أجل وقف إراقة الدماء، وبعد ذلك نبحث الطريقة التى تحمى المدنيين فى الأراضى الفلسطينية".

وكان مساعد الممثل الدائم لإسرائيل فى الأمم المتحدة، دافيد رويت، قد أكد فى وقت سابق رفض إسرائيل الحماية الدولية للفلسطينيين، وقال: "دعونى أوضح تماما أن إسرائيل لن توافق على أى وجود دولي" فى المسجد الأقصى.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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