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استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل

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استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل
استشهدت فتاة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل، قرب الحرم الإبراهيمى، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل اليوم السبت.

كما استشهد شاب فلسطينى اليوم السبت، بعد أن أطلق مستوطن إسرائيلى النار عليه فى شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن مستوطنا إسرائيليا أطلق عدة رصاصات صوب شاب فلسطينى يدعى فضل عوض القواسمى (18 عاما) أثناء مروره فى شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

واستشهد أيضا فتى فلسطينى اليوم السبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى حى جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت النار على فتى فلسطينى (16 عاما) من مسافة قريبة، قرب مستوطنة "أرمون هنتسيف"، المقامة على أراضى حى جبل المكبر، ما أدى إلى استشهاده.

وأضافوا أن قوة كبيرة ومعززة من جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلى وصلت إلى المنطقة وفرضت طوقا عسكريا محكما، ومنعت الطواقم الصحفية من الاقتراب من المكان.

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