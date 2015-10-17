اختطاف طيار أوكرانى ومترجمة بغرب دارفور

اختطفت مجموعة مسلحة بولاية غرب دارفور السودانية، طيار أوكرانى الجنسية، ومترجمة سودانية، أثناء قيامهما بمهمة إنسانية تتبع منظمة الإغاثة العالمية، بمحلية "كرينك" بالولاية.

وقال معتمد محلية "كرينك" بغرب دارفور محمد عمر الفضيل-لصحيفة "الانتباهة" الصادرة بالخرطوم اليوم السبت-أن مجموعة مسلحة مكونة من 9 أفراد يستقلون عربة دفع رباعى، قاموا أمس باختطاف الطيار الأوكرانى، والمترجمة السودانية، مشيرا إلى أن المسلحين هاجموا مقر منظمة الإغاثة العالمية بالمنطقة، واختطفا الطيار والمترجمة اللذين كانا يتواجدان بالمنطقة فى مهمة إنسانية تتبع لإدارة الوقاية بوزارة الصحة السودانية، ومنظمة الإغاثة العالمية بالسودان.

وأضاف الفضيل، أن القوات النظامية بولاية غرب دارفور، ما زالت تطارد الجناة الذين وصفهم بـ"المجهولين"، واتجهوا إلى شمال الولاية.

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