غدا..وزير خارجية ألمانيا يزور السعودية

يصل وزير الخارجية الألمانى فرانك- فالتر شتاينماير إلى الرياض غدا الأحد فى زيارة رسمية إلى المملكة تستغرق يومين. ويتضمن برنامج الزيارة إجراء مباحثات مع نظيره السعودى عادل الجبير وعقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين السعوديين إضافة إلى مباحثات مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت صحيفة "الجزيرة" السعودية أن زيارة الوزير الألمانى تأتى فى إطار جولة بالمنطقة تشمل طهران إضافة إلى زيارة مقررة إلى الأردن للمشاركة فى اجتماع منظمة الأمن والتعاون الأوروبى مع ست دول من منطقة البحر المتوسط فى إطار الشراكة القائمة للتعاون والذى يعقد فى العشرين من الشهر الجارى.

ومن المقرر أن تشمل محادثات الوزير شتاينماير فى الرياض الأوضاع فى اليمن وبحث السبل الكفيلة لإيجاد حلول للأزمة السورية وإنهاء العنف الدائر هناك. كما تتضمن الزيارة كذلك بحث تطبيق اتفاق فيينا بشأن البرنامج النووى الإيرانى. ويرافق الوزير الألمانى خلال الزيارة وفد يضم عددا من أعضاء البرلمان الاتحادى الألمانى (البوندستاج) إضافة إلى وفد ثقافى.

وكان وزير الخارجية الألمانى قد التقى نظيره السعودى عادل الجبير خلال الزيارة التى قام بها إلى ألمانيا فى شهر أغسطس الماضى. كما التقى الوزيران على هامش اجتماعات الأمم المتحدة التى عقدت فى نيويورك فى شهر سبتمبر الماضى.

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